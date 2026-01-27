Francia: Diputados aprueba ley que prohíbe acceso a redes a menores de 15 años

Con el respaldo del gobierno y la aprobación de la Asamblea Nacional por 130 votos a favor y 21 en contra, el proyecto pasará ahora al Senado para su consideración.

De aprobarse definitivamente, Francia sería el primer país europeo en imponer un límite de edad de este tipo para el acceso a las redes sociales.

Esta medida es una prioridad para el presidente Emmanuel Macron, quien calificó la votación como un "paso importante".

"Prohibir las redes sociales a los menores de 15 años es lo que recomiendan los académicos y lo que los franceses reclaman masivamente. Tras un fructífero trabajo con el gobierno, la Asamblea Nacional ha dado el sí. Es un gran paso adelante", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje publicado en X tras la votación del lunes en el Palacio Borbón.

"Ahora le corresponde al Senado continuar con este trabajo constructivo", continuó Macron.

"Para garantizar que esta prohibición entre en vigor ya en septiembre, he pedido al gobierno que active el procedimiento acelerado. Porque el cerebro de nuestros niños no está en venta.

Ni a plataformas estadounidenses ni a redes chinas. Porque sus sueños no pueden ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, en la República y en sus valores. Francia, pionera en la regulación de las plataformas desde 2018, sigue siéndolo hoy, convirtiéndose en el primer país de Europa en comprometerse con esta vía. A partir del 1 de septiembre, nuestros niños y adolescentes estarán por fin protegidos. Me aseguraré de que así sea", aseguró el presidente. (ANSA).