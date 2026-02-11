Francia: divorcio "de común acuerdo" entre De Zerbi y el Marsella

"Tras conversaciones con todos los responsables de la gestión del club (...), se decidió un cambio al frente del primer equipo", se lee en un comunicado emitido por Olympique de Marsella.

El texto agrega que se trató de "una decisión colectiva y difícil, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club, de cara a los retos deportivos del final de la temporada".

"Olympique de Marsella agradece a Roberto De Zerbi su dedicación, compromiso y profesionalismo, demostrados en particular con el segundo puesto del club en la temporada 2024-25 de la Ligue 1", añade la nota.

De Zerbi, de 46 años, asumió en junio de 2024 y firmó un contrato de tres años, pero acordó la interrupción del vínculo luego de que Olympique de Marsella fue eliminado en la fase de liga de la Champions League.

Asimismo, la derrota sufrida el pasado domingo 8 en el Parque de los Príncipes dejó al Olympique de Marsella en el cuarto puesto de la Ligue 1 con 39 puntos, doce menos que el líder PSG, escoltado por Lens (49) y Olympique Lyon (42).

Este presente llevó al propietario del Olympique de Marsella, el empresario estadounidense Frank McCourt, a ordenar al presidente Pablo Longoria y al director deportivo Medhi Benatia a rescindir el contrato de De Zerbi, quien había negado la posibilidad de renunciar.

El próximo compromiso del Olympique de Marsella será el sábado 14, cuando reciba al Racing de Estrasburgo, séptimo con 30 puntos, por la fecha 22 de la Ligue 1, un partido en el que Jacques Abardonado, uno de los asistentes de De Zerbi, o Romain Ferrier, responsable del equipo de reserva, estará a cargo de la formación. (ANSA).