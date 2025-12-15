Francia e Italia coinciden en la necesidad de retrasar voto sobre Mercosur: fuentes

Por Michel Rose y Angelo Amante

PARÍS, 15 dic (Reuters) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, coincidieron en la necesidad de retrasar la votación final de la Unión Europea sobre el acuerdo comercial con el Mercosur, dijeron el lunes a Reuters dos fuentes familiarizadas con la discusión.

Francia ha estado tratando de sumar a otros países de la UE para formar una minoría de bloqueo contra el acuerdo negociado por la Comisión Europea con el grupo Mercosur de países latinoamericanos. Se esperaba una votación en Bruselas esta semana.

Los defensores del acuerdo dicen que ofrece una ruta para alejarse de la dependencia de China, especialmente para los minerales críticos, y un alivio del impacto de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump.

Una tercera fuente dijo que parecía que Francia tendría una minoría de bloqueo si Dinamarca, que tiene la presidencia rotatoria del bloque, seguía adelante con la votación. París necesita al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población de la UE.

Polonia y Hungría se oponen al acuerdo comercial con Mercosur, mientras que Austria e Irlanda han expresado simpatía por la postura francesa.

El Elíseo y la oficina de Meloni no respondieron inmediatamente a peticiones de comentarios el lunes.

El domingo, el Gobierno francés anunció que quería retrasar la votación de la UE para aprobar el acuerdo con el fin de obtener "protecciones legítimas" para los agricultores.

Para que los Estados miembros puedan ratificar el pacto comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es necesaria una votación final.

El acuerdo, logrado hace un año, abriría nuevos mercados a los exportadores europeos, muy afectados por los aranceles estadounidenses y la competencia china, y daría a Bruselas nuevos aliados comerciales.

Pero se enfrenta a la resistencia de los agricultores europeos, que temen que una avalancha de importaciones baratas con normas medioambientales menos estrictas, especialmente de carne de vacuno y de pollo, pueda castigar a sus productos en sus mercados nacionales.

La Comisión, encargada de negociar los acuerdos comerciales de la UE, ofreció en octubre salvaguardias para los agricultores, pero Francia las ha considerado "incompletas". (Reporte adicional de Philip Blenkinsop en Bruselas, Angelo Amante en Roma, Barbara Erling en Varsovia y Victoria Waldersee en Madrid. Editado en español por Natalia Ramos)