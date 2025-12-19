Francia.- El Banco de Francia revisa al alza sus previsiones de crecimiento para el país

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Banco de Francia ha mejorado sus previsiones de crecimiento para el país galo en 2025 y 2026 como consecuencia de "las sorpresas positivas" en la actividad durante la segunda mitad del año y a pesar de la ausencia de presupuestos para 2026, cuya aprobación volvió a fracasar este viernes.

Las proyecciones del banco central galo incorporan los supuestos recogidos en el proyecto de ley de presupuestos y el proyecto de ley de financiación de la seguridad social para 2026, presentados en octubre, por lo que "no tienen en cuenta los cambios legislativos ocurridos desde entonces".

La entidad dirigida por François Villeroy de Galhau destaca que el crecimiento del 0,5% del PIB en el tercer trimestre de 2025 fue "muy superior" al previsto en septiembre, señalando que estas "sorpresas positivas a corto plazo" sugieren un crecimiento del PIB real en 2025 del 0,9% anual, dos décimas más que en septiembre, mientras que para 2026 la institución ahora anticipa una expansión del 1%, frente al 0,9% anterior.

"Las revisiones positivas en 2025 y 2026 se deben principalmente a las sorpresas favorables en la actividad económica durante el segundo semestre, que tienen un impacto al alza en el crecimiento anual en 2025 y, por efecto de arrastre, en el crecimiento anual en 2026", explica la institución, que anticipa también supuestos más favorables sobre la demanda mundial de bienes y servicios franceses, los tipos de interés a largo plazo y los precios de la energía.

A más largo plazo, para 2027 se prevé también un ritmo de crecimiento del PIB francés del 1%, una décima por debajo del pronóstico de septiembre, mientras que el crecimiento para 2028 sería del 1,1%, acercándose así a la tasa potencial, respaldado por la demanda interna y, en menor medida, por el comercio exterior.

El Banco de Francia subraya que la economía gala seguiría viéndose afectada por shocks exógenos de origen internacional o nacional. En este sentido, calcula un impacto negativo directo de una décima de los aranceles estadounidenses, que se concentrará principalmente en 2026, mientras que el impacto de la incertidumbre comercial restará dos décimas al crecimiento acumulado del PIB durante 2025 y 2026, lo que supone una revisión a la baja en comparación con las estimaciones anteriores, "dada una evolución más favorable de esta incertidumbre".

De su lado, las estimaciones de la institución sobre el impacto adverso de la incertidumbre relacionada con la política económica nacional costaría a la economía francesa algo más de 0,2 puntos del PIB, con un impacto concentrado en 2025, pero que aún afectaría ligeramente a 2026.

En una entrevista con 'Le Figaro', recogida por Europa Press, el gobernador del Banco de Francia advierte de que, a pesar de la revisión al alza, "el crecimiento es resiliente, pero no suficiente" y la economía gala podría tener un rendimiento mucho mejor sin la incertidumbre política, que está llevando a los hogares a ahorrar en lugar de gastar.

En este sentido, en referencia a las dificultades fiscales del país galo, Villeroy de Galhau subraya la importancia de "cumplir nuestra promesa de reducir el déficit del 5,4% del PIB en 2025 al 3% en 2029", ya que, de lo contrario, Francia sucumbirá a un estrangulamiento presupuestario.

"Más allá de un déficit del 5%, Francia se estaría poniendo claramente en peligro", alerta el banquero central galo, para quien es fundamental evitar esta subida del diferencial de los tipos de interés de los bonos franceses.

FRACASO PRESUPUESTARIO.

Este viernes, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido el "fracaso" de la comisión mixta, formada por diputados y senadores, pero sin representantes del Gobierno, en el intento de pactar un borrador definitivo del proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio.

"El Gobierno reconoce el fracaso de la comisión mixta", ha afirmado Lecornu en un comentario publicado en X, donde ha agradecido a todos los parlamentarios de todos los grupos que trabajaron y buscaron, de buena fe, un compromiso razonable, como fue el caso del presupuesto de la seguridad social, que se aprobó definitivamente el martes pasado.

Sin embargo, el primer ministro de Francia ha lamentado "la falta de voluntad de algunos parlamentarios para alcanzar un acuerdo", señalando que, de acuerdo con los plazos estipulados por la Constitución y las leyes orgánicas, el Parlamento "no podrá aprobar un presupuesto para Francia antes de fin de año".

"Lo lamento, y nuestros conciudadanos no merecen sufrir las consecuencias", ha subrayado, añadiendo que, en este contexto, convocará, a partir del lunes, a los principales líderes políticos para consultarles sobre las medidas a tomar para proteger al pueblo francés y buscar las condiciones para encontrar una solución.