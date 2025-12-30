Francia. El Consejo de Estado rechaza una petición para anular el acuerdo migratorio firmado entre Francia y Reino Unido

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El Consejo de Estado de Francia ha rechazado una solicitud presentada por varias ONG de Derechos Humanos contra el acuerdo firmado el pasado mes de julio entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, para el intercambio de migrantes en proporción de "uno a uno". El máximo tribunal administrativo de Francia ha determinado que el acuerdo "no contiene ninguna estipulación que difiera de las disposiciones legislativas existentes", mientras que tampoco se inmiscuye en materias "reservadas" a la Constitución. De igual forma, ha aseverado que no requiere aprobación por parte del Parlamento, como han argumentado en su solicitud las ONG. "Ninguna de las demás estipulaciones del acuerdo invocadas por los demandantes intervenía en una materia reservada por la Constitución al legislador", ha detallado en un comunicado. "Las estipulaciones del acuerdo de julio de 2025 que imponen a Francia una obligación de readmisión se limitan a permitir la entrada en Francia de extranjeros, sin regular las condiciones de ejercicio de sus derechos o libertades de valor constitucional", ha argüido. El acuerdo contempla, en concreto, "un principio de equivalencia entre el número de readmisiones a Francia y el número de admisiones legales a Reino Unido", por lo que durante su vigencia se aplicará el principio de 'uno entra uno sale'. De esta forma, los migrantes que lleguen en pateras a Reino Unido son detenidos y devueltos a Francia. A cambio de cada retorno, se permite la entrada de una persona solicitante de asilo en territorio francés "por una ruta segura, controlada y legal sujeta a estrictos controles de seguridad". Los gobiernos francés y británico aseguraron entonces que utilizarán "todas las herramientas" a su disposición "para combatir el tráfico de personas, la trata de personas y la delincuencia organizada relacionada con la inmigración".