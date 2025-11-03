Francia. El ministro de Justicia francés justifica su visita a Sarkozy en prisión: "Hago mi trabajo"

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha justificado la visita que realizó el pasado viernes en la cárcel al expresidente Nicolas Sarkozy, asegurando que se limitaba a hacer su trabajo y que en todo momento respetará la independencia de la justicia. "Hago mi trabajo como ministro", ha subrayado Darmanin en una declaración ante los medios en las que ha explicado que quería constatar 'in situ' "las condiciones de detención de un antiguo presidente", ya que se trata de una figura "especialmente protegida por la República". Darmanin, que se ha pronunciado sobre este tema por primera vez precisamente durante una visita a otra cárcel en el departamento de Aube, ha afirmado que el código penitenciario prevé expresamente que el ministro de Justicia garantice el servicio público en este ámbito. "Supongo que si no hiciese mi trabajo y le ocurriese algo en prisión al presidente Sarkozy, el Parlamento y quizás otras instancias podían pedir cuentas", ha añadido, sin entrar a valorar no obstante el recurso presentado por el antiguo mandatario para reclamar su excarcelación y que será examinado el 10 de noviembre por "un juez independiente". Casi una treintena de abogados ha interpuesto una denuncia contra Darmanin por un presunto conflicto de intereses, lo que ha enrarecido aún más un caso sin precedentes en la historia de Francia, ya que nunca antes un antiguo jefe de Estado había entrado en prisión. Sarkozy fue condenado a cinco años por un delito de asociación ilícita a raíz del dinero que recibió su campaña en 2007 de manos del régimen libio de Muamar Gadafi.