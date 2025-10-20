LA NACION

Francia: El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo

Francia. El Museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Francia: El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo
Francia: El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Museo del Louvre ha anunciado este lunes que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso.

"Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar de que permanecerá cerrado hoy al público", ha señalado el museo en su cuenta en la red social X. "Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero", ha subrayado.

El ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, ha reconocido este mismo lunes fallos de seguridad a la hora de proteger el museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, recalcara que lo sucedido es "un ataque al patrimonio" y prometiera recuperar lo sustraído.

LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
    1

    Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania

  2. Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada
    2

    Solo en Off | Cinco meses después de asumir, el papa León XIV entró finalmente a la Casa Rosada

  3. Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones
    3

    Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”

  4. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    4

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

Cargando banners ...