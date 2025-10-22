Francia.- El Museo del Louvre reabre sus puertas por primera vez tras el robo de joyas del domingo

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El museo del Louvre de la capital de Francia, París, ha reabierto sus puertas este miércoles, tres días después del robo el domingo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, para lo cual los sospechosos usaron un montacargas para acceder a la pinacoteca antes de lograr sustraer las piezas y darse a la fuga.

Si bien estaba previsto que el museo reabriera parcialmente el lunes, finalmente anunció que permanecería cerrado durante la jornada, mientras que el martes mantuvo su cierre habitual, ya que se trata del día en el que nunca abre sus puertas, al igual que el resto de pinacotecas del país.

Sin embargo, ciertas partes del museo estarán "inaccesibles al público" este miércoles, según fuentes del Louvre citadas por la cadena de televisión francesa BFM TV, sin que haya detalles sobre las zonas que estarán afectadas por esta medida.

La reapertura ha tenido lugar horas antes de que la directora del museo, Laurence des Cars, comparezca a las 16.30 horas (hora local) ante el Senado para dar explicaciones sobre el robo, incluidos detalles sobre la seguridad de la galería Apollon, que acoge la colección real de joyas de la Corona.

La fiscal de París, Laure Beccuau, afirmó el martes en declaraciones a la emisora francesa RTL que el valor estimado de las joyas robadas es de 88 millones de euros. "Esta suma es ciertamente espectacular, pero debemos recordar que este daño es económico y que no es en absoluto comparable al daño histórico causado por este robo", sostuvo.