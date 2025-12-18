Francia.- El Parlamento de Francia aprueba exonerar a todas las mujeres condenadas por abortar antes de la ley del 75

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Francia ha aprobado este jueves de forma definitiva una histórica ley que exonera a todas las mujeres condenadas por abortar antes de que se aprobara la legislación del aborto de 1975 conocida como Ley Veil, que recibe el nombre de su impulsora, Simone Veil, y sirvió para despenalizar esta práctica.

Los datos del Gobierno apuntan a que más de 11.000 personas fueron condenadas entre los años 1870 y 1975 por haber abortado o haber practicado un aborto en el país. Ahora, esta normativa facilitará la reparación de todos los afectados.

El texto, que ha sido aplaudido por asociaciones feministas, reconoce que "la aplicación por parte del Estado de leyes que penalizaban el uso, la práctica o el acceso al aborto o a información sobre el mismo constituían un ataque contra la protección de la salud de las mujeres y sus derechos reproductivos y sexuales", según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFM TV.

En este sentido, admite que estas normativas anteriores a la ley del 75 "provocaron numerosas muertes y daños morales y físicos" a miles de mujeres. "Tenemos la responsabilidad de reparar a estas mujeres", ha dicho la ministra para los Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol.

La medida había sido aprobada de forma unánime por el Senado el pasado mes de marzo con el apoyo del Gobierno. "Esta ley es un acto de Justicia para miles de personas que fueron sometidas a leyes injustas", ha apuntado Aurore Bergé, ministra delegada para Género e Igualdad.

"Tenemos la responsabilidad de reparar y el deber de hacer sonar la alarma", ha dicho en relación con los continuos ataques que sufren las mujeres que quieren abortar en muchos lugares del mundo.