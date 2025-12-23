Francia.- El primer ministro confía en que se aprobarán los presupuestos si se dejan de lados los "juegos políticos"

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, se ha mostrado confiado en que los diputados logren ponerse de acuerdo para sacar adelante los presupuestos para 2026 y ha afirmado que esto será posible solo si los partidos dejan de lado los "juegos políticos". "El Gobierno no está aquí para preparar elecciones, sino para sacar adelante al país; es una tarea ingrata, pero necesaria", ha asegurado en un discurso a la nación, y agregó que el Ejecutivo ha optado por "negociar y buscar compromisos que beneficien al país". Sus declaraciones se producen después de que la Asamblea Nacional francesa haya aprobado por unanimidad un proyecto de ley especial para poder financiar al Estado a partir del 1 de enero debido a la falta de acuerdo sobre los presupuestos para 2026, que el Gobierno espera aprobar "lo antes posible". El proyecto de ley tendrá que ser aprobado ahora por el Senado y firmado por el presidente francés, Emmanuel Macron. El Gobierno se ha negado hasta ahora a utilizar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el texto presupuestario sin votación en la Asamblea. Los diputados ya dieron luz verde la pasada semana a la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026, que incluye una enmienda que suspende definitivamente la histórica y polémica reforma de las pensiones, una exigencia clave para que los diputados socialistas votaran a favor de la medida.