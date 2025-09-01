Francia: El primer ministro francés insta a "pensar con claridad" de cara a la cuestión de confianza en el Parlamento

LA NACION

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha hecho un llamamiento a "pensar con claridad" poco antes de que arranque la ronda de consultas con representantes de los distintos partidos políticos para intentar acercar posturas de cara a la cuestión de confianza que se votará la próxima semana en el Parlamento.

"Hay una posibilidad de un camino donde podamos unirnos y no dividirnos, donde podamos pensar con claridad y no estar ciegos", ha insistido este lunes en declaraciones a la prensa con motivo del inicio del curso escolar, instando a "aliviar" la carga a los más jóvenes a través de su polémico plan económico.

Bayrou iniciará en la tarde de este lunes conversaciones con el secretario nacional del Partido Comunista, Fabien Roussel, y con el presidente del grupo izquierdista en la Asamblea Nacional, Stéphane Peu. Asimismo, recibirá a lo largo de la semana a representantes de formaciones como el Partido Socialista o Agrupación Nacional.

Por contra, partidos como La Francia Insumisa (LFI) o Los Ecologistas --que ya han adelantado que no otorgarán la confianza al Gobierno-- han rechazado la petición para reunirse con Bayrou en un intento por limar asperezas sobre la cuestión presupuestaria.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a los partidos la pasada semana que asumieran su responsabilidad para garantizar la estabilidad política y económica del país tras respaldar la 'hoja de ruta' económica propuesta por Bayrou.

El primer ministro aspira a sacar adelante un plan de recortes presupuestarios cercano a 44.000 millones de euros que incluye también medidas como la eliminación de dos días festivos nacionales o la congelación de prestaciones públicas.

En caso de que se confirmen los pronósticos y caiga el Gobierno de Bayrou, Macron se encontraría de nuevo ante un nuevo escenario incierto en el que debería nombrar a un nuevo primer ministro o disolver directamente la Asamblea Nacional para convocar elecciones legislativas.

