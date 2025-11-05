Francia.- El primer ministro francés plantea "renegociar" el acuerdo con Argelia de 1968

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ha abogado por "renegociar" el acuerdo suscrito con Argelia en 1968 y hacerlo "lo más rápidamente posible", en lugar de la ruptura reclamada desde la ultraderecha, que la semana pasada logró el aval de la Asamblea Nacional para romper el citado tratado. "No creo en la derogación de este acuerdo, sino en su renegociación", ha defendido Lecornu ante el Parlamento, en respuesta precisamente a una pregunta interpuesta por la jefa de filas de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, crítica con un texto que considera "anacrónico" y perjudicial para los intereses de Francia. El primer ministro ha instado además a no convertir las polémicas con Argelia "en un asunto de política interna en Francia", argumento esgrimido precisamente en estos últimos meses por las autoridades del país magrebí para cargar contra ésta y otras iniciativas de índole política. La proposición que aprobó la Asamblea Nacional incluía la potencial ruptura del acuerdo firmado en 1968 con Argelia y que contempla cláusulas específicas de entrada o residencia para los ciudadanos argelinos. El trámite supuso una victoria inédita para el partido de Le Pen, que nunca antes había logrado sacar adelante un texto propio. La resolución, además, amenaza con tensar aún más las delicadas relaciones entre Francia y Argelia, marcadas en los últimos meses por reproches mutuos y por rupturas de acuerdos en vigor. El Gobierno francés ha afeado a las autoridades argelinas varias detenciones, mientras que desde Argelia han cuestionado el aval de Macron a las tesis soberanistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.