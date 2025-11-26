Francia.- El Supremo francés ratifica la condena a Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Corte de Casación francesa, el más alto tribunal del país, ha rechazado este miércoles el recurso del expresidente Nicolas Sarkozy por el caso Bygmalion y deberá por tanto cumplir una pena de seis meses de prisión por la financiación irregular de su campaña de 2012, con la que intentó sin éxito la reelección.

Se trata de la segunda condena en firme, tras la del caso de las escuchas telefónicas, donde fue declarado culpable de intentar sobornar a un juez para obtener información sobre la investigación acerca de la financiación que había recibido del gobierno del líder libio Muamar el Gadafi para su campaña de 2007.

Por este caso permaneció tres meses en prisión de los cinco años a los que fue condenado, después de que su defensa apelara, si bien se le impuso una serie de medidas cautelares, como no poder abandonar el país o no mantener contactos con otras personas implicadas en el proceso.

Por este caso Bygmalion ha sido condenado como beneficiario del entramado de facturas falsas y empresas fantasmas que se crearon para sortear los controles y gastar más del doble del dinero permitido, según la legislación electoral. No entrará en prisión, pero sí deberá llevar una tobillera electrónica.