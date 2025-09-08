Francia: El Tribunal de Apelación de París fija para enero el arranque del segundo juicio contra Le Pen

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El segundo juicio contra la dirigente ultraderechista francesa Marine Le Pen por el desvío de fondos de la Unión Europea arrancará en enero de 2026 y concluirá al mes siguiente, más de un año antes de la fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales, para las que la líder de Agrupación Nacional está por ahora inhabilitada. Le Pen fue condenada en marzo en primera instancia a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme, y a cinco de inhabilitación por la utilización de fondos de la Eurocámara para actividades de partido, mediante "contratos ficticios" de asistentes parlamentarios. El Tribunal de Apelación de París estudiará de nuevo su caso desde el 13 de enero y hasta el 12 de febrero, lo que invita a pensar que la sentencia se conocerá unos meses más tarde, según la agencia de noticias Bloomberg. Le Pen aspira a salir absuelta en este segundo juicio, aunque obtendría una victoria parcial si al menos los jueces entienden que la inhabilitación para cargos públicos no es de aplicación inmediata y queda aplazada hasta que la sentencia sea firme. En ambos casos, podría presentarse de nuevo a unas elecciones presidenciales.