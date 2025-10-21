Francia eleva a “alto” el nivel de alerta por gripe aviar tras la aparición de nuevos casos

PARÍS, 21 oct (Reuters) - Francia elevó el nivel de alerta por gripe aviar de "moderado" a "alto", exigiendo a las granjas avícolas de todo el país que mantengan a las aves bajo techo, mientras Europa se enfrenta a un rebrote estacional de la enfermedad.

La gripe aviar altamente patógena es una enfermedad estacional que se propaga a través de las aves migratorias. En los últimos años ha provocado el sacrificio de decenas de millones de aves de corral en todo el mundo, perturbando la producción y suscitando temores de transmisión humana.

"Este decreto (...) se ha promulgado a raíz de los indicios de infección entre las aves silvestres migratorias en Europa, incluida Francia, y la confirmación de varios brotes en granjas avícolas", dijo el Ministerio de Agricultura en el diario oficial del Gobierno.

Hasta el momento, se han detectado dos brotes de gripe aviar en granjas avícolas y tres en bandadas de traspatio, según el decreto del ministerio. A mediados de octubre se detectó un primer caso en una granja de cría de faisanes y perdices del norte de Francia.

El cambio de estatus entrará en vigor el miércoles.

El paso al estatus de riesgo en la evaluación estacional se adelanta respecto a años anteriores, entrando en vigor en octubre frente a noviembre del año pasado y diciembre de 2023. (Reporte de Gus Trompiz y Sybille de La Hamaide, Editado en Español por Ricardo Figueroa)