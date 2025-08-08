Francia eleva estimación de cosecha de trigo, prevé caída en producción de maíz

PARÍS, 8 ago (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés aumentó el viernes su estimación de la cosecha de trigo blando de este año, confirmando un fuerte repunte respecto a 2024, pero pronosticó una menor producción de maíz, ya que el clima cálido y seco estaría afectando los rendimientos.

Para el trigo blando, el principal cereal francés, el ministerio fijó la producción en 33,1 millones de toneladas métricas, más que su previsión inicial del mes pasado de 32,6 millones de toneladas.

Con ello, la producción prevista se sitúa un 29% por encima del volumen de 2024 afectado por las lluvias, que fue el más bajo desde la década de 1980, y un 4% más que el promedio de los últimos cinco años.

Según el ministerio, la cosecha de trigo, que está llegando a su fin, ha arrojado buenos rendimientos, a pesar del estrés provocado por el calor y la sequía.

La cartera también aumentó sus previsiones de producción de cebada a 12 millones de toneladas desde los 11,8 millones del mes pasado, y de colza a 4,5 millones de toneladas desde los 4,2 millones. Las proyecciones se sitúan igualmente por encima de los niveles de 2024 y de las medias quinquenales.

En cambio, la primera proyección sobre la cosecha de maíz grano de este año anticipa que la producción, incluida la destinada a semillas, caería un 5,6% respecto a 2024, a 13,9 millones de toneladas.

Según el ministerio, el descenso previsto del rendimiento global del maíz, reflejo de las condiciones mixtas de los campos debido a la sequía y las altas temperaturas, compensaría el aumento de la siembra de este año.

