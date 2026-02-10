Francia eleva estimaciones de siembra de trigo blando y colza para el invierno

Por Gus Trompiz

PARÍS, 10 feb (Reuters) - El Ministerio de Agricultura francés aumentó ligeramente el martes sus estimaciones para las siembras de trigo blando de invierno y colza de invierno para la cosecha de 2026, confirmando su previsión de una ampliación de la superficie dedicada a ambos cultivos este año.

En cuanto al trigo blando de invierno, el principal cultivo cerealero del país, el ministerio espera ahora que la superficie alcance los 4,59 millones de hectáreas en 2026, lo que supone un ligero aumento con respecto a su previsión inicial de 4,56 millones en diciembre, informó el martes.

La estimación revisada supone un aumento del 2,8% con respecto a la superficie cosechada en 2025, aunque es un 0,3% inferior al promedio de los últimos cinco años, indicó el ministerio en un informe.

En cuanto a la colza de invierno, el mayor cultivo oleaginoso del país, elevó su estimación para la superficie de este año a 1,37 millones de hectáreas, frente a los 1,34 millones previstos en diciembre.

Esto supone un 8% más que la superficie de 2025 y un 11,6% más que la media de los últimos cinco años.

Los analistas han anticipado un aumento de la siembra de colza en Francia y en toda Europa, dados los precios más favorables que los de los cereales, así como los buenos rendimientos de la cosecha del verano boreal pasado.

Las condiciones meteorológicas favorables del otoño también habían aumentado las expectativas de que la superficie dedicada al trigo blando se mantuviera estable, a pesar de la caída de los precios.

Entre otros cultivos de invierno, el ministerio fijó la superficie de cebada de invierno para 2026 en 1,26 millones de hectáreas, frente a los 1,23 millones anteriores, lo que supone un aumento del 5,3% con respecto al año anterior.

Sin embargo, en el caso del trigo duro de invierno, la superficie estimada para 2026 se redujo ligeramente, pasando de las 199.000 hectáreas previstas en diciembre a 196.000 hectáreas. Esto situó la superficie prevista ligeramente por debajo del nivel del año pasado y casi un 16% por debajo de la media de los últimos cinco años.

El trigo y la colza se siembran casi en su totalidad como cultivos de invierno en Francia, mientras que la producción de cebada incluye una parte significativa de cultivos de primavera.

Los cultivos de invierno se encontraban en general en buenas condiciones hasta el momento, añadió el ministerio.