Francia elige Boston para concentrarse durante el Mundial 2026

La selección de Francia instalará su campo base para el Mundial 2026 en Boston, anunció este viernes la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Los Bleus se entrenarán en los campos de Babson College, una escuela de negocios privada situada "a unos 30 minutos del centro de Boston, donde se alojarán", explicó la FFF en un comunicado.

No se precisó el nombre del hotel, pero según una fuente federativa el cuerpo técnico de Les Bleus buscaba un establecimiento no demasiado grande para poder privatizarlo.

La gran ciudad de Massachusetts está a unos 300 kilómetros de Nueva York y Nueva Jersey, donde la subcampeona mundial se enfrentará a Senegal el 16 de junio, y a 500 km de Filadelfia, donde se medirá a un repescado intercontinental (Irak, Bolivia o Surinam) el 22 de junio.

Francia disputará su tercer partido de la fase de grupos contra la Noruega de Erling Haaland el 26 de junio en Boston.

El seleccionador Didier Deschamps está satisfecho de jugar en esta zona del noreste de Estados Unidos, donde los Tricolores evitarán desplazamientos demasiado largos y el calor intenso, al menos durante la fase de grupos.