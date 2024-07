Francia elimina con autoridad a Argentina en el rugby a siete de París-2024

Con una primera parte sólida y dos ensayos de Aaron Grandidier, la anfitriona Francia se impuso por 26-14 a Argentina este jueves en el torneo masculino de rugby a siete y obtuvo el pase a semifinales.

La defensa argentina se mostró firme en los tres primeros minutos de juego en el Stade de France, hasta que Andy Timo la rompió con un try seguido de una conversión a manos de Rayan Rebbadj, que puso el marcador 7-0 a favor de los locales.

Los Pumas se vieron superados por una Francia arropada por su afición, que siguió la fiesta con dos tries de Aaron Grandidier y sendas conversiones de Rebbadj, dejando el marcador 21-0 a su favor en el descanso.

Los argentinos lucharon por salvar la cara en la segunda mitad, con tries de Rodrigo Isgró y Marcos Moneta, pero en los últimos compases el empuje francés dio la puntilla a los Pumas con un try in extremis de la estrella Antoine Dupont, que enloqueció al estadio.

En la creciente rivalidad entre ambos países, la afición local abucheó a los Pumas al saltar al terreno de juego y hubo silbidos durante algunas de sus jugadas.

El ambiente no obstante fue festivo, tras los roces ocurridos entre ambos países por unos cantos racistas de jugadores de la selección argentina de fútbol contra los Bleus, tras su victoria en la Copa América.

"Lo que hicieron dos jugadores del XV de rugby de Francia hace unas semanas en Argentina no fue muy sano que digamos... así que lo mejor es que haya perfil bajo", dijo a AFP minutos antes del partido un aficionado francés, Thibault Goisque.

Se refería al caso de los jugadores de la selección francesa de rugby Oscar Jegou y Hugo Auradou, acusados de la presunta violación de una mujer en la provincia de Mendoza.

Argentina no podrá pelear por tanto por la medalla, tras el bronce cosechado en Tokio hace tres años. Francia se enfrentará en semifinales a Sudáfrica, que batió 14-7 a Nueva Zelanda.

Avl/mcd

AFP