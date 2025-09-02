Francia emite órdenes de arresto contra exlíder sirio Al Asad por muerte de periodistas en 2012

La justicia francesa emitió órdenes de arresto contra el derrocado presidente sirio Bashar al Asad y otros seis altos exfuncionarios de su gobierno por el ataque a un centro de prensa improvisado en una ciudad controlada por los rebeldes en 2012 que mató a una periodista estadounidense y un francés, dijeron abogados el martes.

La periodista estadounidense Marie Colvin, de 56 años, trabajaba para el periódico británico The Sunday Times, y Remi Ochlik, de 28 años, era un fotógrafo francés.

Ambos murieron en un ataque del Ejército sirio el 22 de febrero de 2012 en la ciudad Homs, en el centro de Siria.

La justicia francesa investiga el ataque como un posible crimen de guerra y de lesa humanidad.

Las órdenes de arresto, firmadas el 19 de agosto, se emitieron tras 13 años de investigaciones por parte de las autoridades judiciales francesas.

El fotógrafo británico Paul Conroy, la reportera francesa Edith Bouvier y el traductor sirio Wael Omar también resultaron heridos en el ataque al centro de prensa improvisado en donde estaban trabajando.

Asad escapó con su familia a Rusia después de ser derrocado por rebeldes islamistas a finales de 2024, aunque no se ha confirmado su paradero exacto.

Además de Asad, entre los buscados más prominentes están su hermano Maher al Asad, quien era el jefe de facto de la 4ª división blindada siria en ese momento; el jefe de inteligencia Ali Mamluk y el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, Ali Ayub.

"La emisión de las siete órdenes de arresto es un paso decisivo que allana el camino para un juicio en Francia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Bashar al Asad", dijo Clemence Bectarte, abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y de los padres de Ochlik.

"La investigación estableció claramente que el ataque al centro de prensa informal era parte de la intención explícita del régimen sirio de atacar a periodistas extranjeros para limitar la cobertura mediática de sus crímenes y obligarlos a abandonar la ciudad y el país", agregó Mazen Darwish, director del Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SCM).

Colvin era conocida por su carácter intrépido y su característico parche negro en el ojo. Su carrera fue evocada en una película nominada al Globo de Oro, "A Private War".

