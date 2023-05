Francia emite una orden de arresto internacional contra el gobernador del Banco Central de Líbano

La jueza francesa a cargo de investigar las posesiones del gobernador del Banco Central de Líbano, Riad Salamé, en Europa ha emitido este martes una orden de arresto internacional en contra por negarse a testificar en París, la capital gala, tal y como estaba previsto para este martes.

Salamé no ha acudido así a declarar a medida que la Fiscalía francesa trata de sacar adelante una serie de cargos en su contra por fraude y blanqueo de capitales, según informaciones del diario 'An Nahar'.

La vista judicial estaba prevista para las 9.30 (hora local) de este martes, según datos judiciales, pero Salamé no ha asistido a pesar de que tanto él como la que fuera su asistenta, Marian Howayek, y su hermano, Raja Salamé, hayan sido acusados de apropiación indebida de unos 300 millones de dólares (276 millones de euros) del Banco Central.

Sin embargo, varias fuentes cercanas al asunto han señalado que el gobernador no tenía previsto abandonar Beirut a lo largo del día, mientras que un alto cargo ha puntualizado que las citaciones no pudieron ser entregadas porque Salamé no se encontraba en su oficina.

Salamé, que hace frente a investigaciones similares también en Suiza, ha sido objeto de numerosas críticas por el papel del Banco Central, si bien ha rechazado las acusaciones y ha apuntado a la acción de diversos partidos políticos, a los que culpa de la situación que atraviesa el país.

Europa Press