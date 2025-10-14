Francia emitirá el próximo año un récord de 310.000 millones de euros en bonos

PARÍS, 14 oct (Reuters) - Francia tomará prestado una cantidad récord de los mercados de bonos el próximo año, ya que el aumento de la deuda que necesita ser refinanciada compensa el impacto de un menor déficit presupuestario, mostró el martes el plan de emisión de la agencia de gestión de la deuda pública.

El Gobierno francés pretende emitir un récord de 310.000 millones de euros (US$359.000 millones) en bonos a medio y largo plazo, netos de recompras, más que los 300.000 millones de euros de este año, mostró el plan de emisión de la Agence France Tresor.

La necesidad global de financiación aumentaría en 2026 a 305.700 millones de euros a pesar de un déficit más bajo, ya que el importe de los bonos que vencen el año que viene y que necesitan ser refinanciados subiría a 175.800 millones de euros.

Mientras que la emisión de obligaciones aumentaría, el importe de la deuda pendiente a corto plazo se reduciría en 2300 millones de euros y el efectivo disponible en la cuenta del Tesoro disminuiría en 2000 millones de euros.

(US$1 = 0,8630 euros) (Reporte de Leigh Thomas; editado en español por Javier Leira)