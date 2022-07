Francia empieza en la Eurocopa femenina con una goleada a Italia

Francia venció y convenció en su entrada en liza en la Eurocopa femenina de fútbol, este domingo en Rotherham, con una goleada por 5-1 sobre Italia.

Las jugadoras entrenadas por Corinne Diacre consiguieron sus cinco tantos en la primera parte. Destacó especialmente Grace Geyoro con un 'triplete' (minuto 9, 40, 45), mientras que los otros dos tantos fueron conseguidos por Marie-Antoinette Katoto (12) y Delphine Cascarino (38).

Martina Piemonte acortó la desventaja en el 77, de cabeza, pero para la Nazionale apenas permitió maquillar la derrota.

"Hemos comenzado muy bien el partido. Tuvimos muchas ocasiones y tuvimos efectividad, sobre todo. Me lesioné ligeramente en el inicio de la preparación, pero me he ido sintiendo mejor y hoy he podido tener ocasiones y aprovecharlas. Ha sido una gran noche para todas nosotras", celebró Geyoro en declaraciones a la televisión TF1.

La seleccionadora Diacre también celebró el buen arranque de su equipo en esta Eurocopa.

"Teníamos que ganar este primer partido y lo hemos logrado. Siempre intentamos encontrar las palabras adecuadas, la motivación para la segunda parte, pero cuando ganas 5-0...", explicó Diacre al referirse a la diferencia mostrada por su equipo entre ambas mitades.

El 5-1 conseguido por Francia supone un mensaje al resto de participantes: ha sido el resultado más abultado en la primera jornada de la fase de grupos, superando el 4-0 que Alemania endosó a Dinamarca y el 4-1 que España consiguió ante Finlandia.

- Tablas entre Islandia y Bélgica -

Francia empieza como líder en solitario del grupo D, ya que en el otro partido de la primera jornada de esa llave, también este domingo, Islandia y Bélgica empataron 1-1 en Mánchester.

Tras haber fallado ante la arquera belga Nicky Evrard en un penal en el minuto 30, Berglind Thorvaldsdottir anotó de cabeza para Islandia en el minuto 50. Bélgica igualó en el 67, cuando Justine Vanhaevermaet transformó un penal.

Poco antes de que Islandia abriera el marcador, Nicky Evrard había evitado un tanto de Sveindis Jonsdottir.

Las islandesas, superiores en el juego por alto, dominaron el juego, pero fueron incapaces de ganar y en los minutos finales tuvieron más de un susto.

Islandia continuará su competición el jueves ante Italia en Mánchester, mientras que Bélgica se medirá en la segunda jornada a Francia, el mismo día en Rotherham.

Italia estará forzada a reaccionar en ese partido ante las islandesas.

Este domingo, su seleccionadora, Milena Bertolini, admitió que no esperaba ser goleada de esta forma en el primer partido.

"Sabíamos que Francia es un gran equipo, una de las selecciones de esta Eurocopa que hacen mejor fútbol. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no, no me esperaba un resultado así", admitió.

El lunes comienza la segunda jornada de la fase de grupos, con dos partidos de la llave A: la anfitriona Inglaterra se mide a Noruega en Brighton y Austria con Irlanda del Norte en Southampton.

