Francia emprenderá un "año de resistencia" contra Shein y otras plataformas

PARÍS, 5 feb (Reuters) -

Los minoristas en línea como Shein se enfrentarán a un "año de resistencia" ⁠en Francia en 2026, ⁠según dijo el jueves Serge Papin, ministro de Pequeñas y Medianas Empresas del país, quien añadió que estas plataformas ⁠suponen una ‌competencia ​desleal para las cadenas francesas.

En declaraciones a la cadena de televisión ​TF1, Papin dijo que es "injusto" que las tiendas físicas sean responsables ‌de los productos que venden en sus ‌estanterías, mientras que las plataformas ​en línea no lo son.

Estos comentarios se produjeron cuando un tribunal de París se disponía a comenzar a examinar un recurso del Gobierno contra una sentencia judicial de diciembre que rechazaba su solicitud de suspender durante tres meses a Shein después de que se encontraran a la venta en su mercado ⁠muñecas sexuales con aspecto infantil.

Papin dijo que le gustaría que las ventas de Shein ​se desplomaran en Francia.

"Tenemos que protegernos, por supuesto, hay competencia desleal, deben respetar las normas de consumo (aplicadas a los minoristas franceses)", afirmó Papin.

El crecimiento explosivo de Shein, que vende ropa y accesorios a precios muy bajos gracias a su modelo de negocio de enviar paquetes directamente desde ⁠las fábricas de China a compradores de todo el mundo, ha provocado una ​reacción negativa en muchos países de Europa, donde los minoristas tradicionales están perdiendo terreno.

Tanto Francia como la Unión Europea han aplicado impuestos fijos de 2 y ‍3 euros a los paquetes pequeños, que antes estaban exentos de aranceles, en un intento por frenar las ventas de Shein y otras plataformas competidoras.

Papin añadió que dos legisladores están preparando un proyecto de ley que permitiría al Gobierno ​suspender las plataformas en línea sin necesidad de aprobación judicial.

Shein no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Papin. (Información de Inti Landauro; edición de Sudip ‍Kar-Gupta y Dominique Patton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)