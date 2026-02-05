Francia emprenderá un "año de resistencia" contra Shein y otras plataformas
PARÍS, 5 feb (Reuters) -
Los minoristas en línea como Shein se enfrentarán a un "año de resistencia" en Francia en 2026, según dijo el jueves Serge Papin, ministro de Pequeñas y Medianas Empresas del país, quien añadió que estas plataformas suponen una competencia desleal para las cadenas francesas.
En declaraciones a la cadena de televisión TF1, Papin dijo que es "injusto" que las tiendas físicas sean responsables de los productos que venden en sus estanterías, mientras que las plataformas en línea no lo son.
Estos comentarios se produjeron cuando un tribunal de París se disponía a comenzar a examinar un recurso del Gobierno contra una sentencia judicial de diciembre que rechazaba su solicitud de suspender durante tres meses a Shein después de que se encontraran a la venta en su mercado muñecas sexuales con aspecto infantil.
Papin dijo que le gustaría que las ventas de Shein se desplomaran en Francia.
"Tenemos que protegernos, por supuesto, hay competencia desleal, deben respetar las normas de consumo (aplicadas a los minoristas franceses)", afirmó Papin.
El crecimiento explosivo de Shein, que vende ropa y accesorios a precios muy bajos gracias a su modelo de negocio de enviar paquetes directamente desde las fábricas de China a compradores de todo el mundo, ha provocado una reacción negativa en muchos países de Europa, donde los minoristas tradicionales están perdiendo terreno.
Tanto Francia como la Unión Europea han aplicado impuestos fijos de 2 y 3 euros a los paquetes pequeños, que antes estaban exentos de aranceles, en un intento por frenar las ventas de Shein y otras plataformas competidoras.
Papin añadió que dos legisladores están preparando un proyecto de ley que permitiría al Gobierno suspender las plataformas en línea sin necesidad de aprobación judicial.
Shein no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Papin. (Información de Inti Landauro; edición de Sudip Kar-Gupta y Dominique Patton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)