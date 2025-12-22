Francia: En Grenoble, la policía dispara a un hombre con puñal

Según datos preliminares de la investigación recopilados por el periódico Le Dauphiné Libéré, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de esta mañana, después de que el hombre de 34 años sacara un puñal en una autoescuela en el centro de Grenoble, cerca del parque Paul-Mistral. Fue neutralizado por disparos de varios agentes y posteriormente hospitalizado.

Su vida no corre peligro. Según el periódico Le Dauphiné Libéré, se ha descartado un acto terrorista.

Alrededor de las 9:00, se llamó a los agentes para que intervinieran y detuvieran al hombre que había mostrado un comportamiento amenazante dentro de la autoescuela de Grenoble.

Tras la llegada de los agentes, según informaron fuentes citadas por la prensa local, el individuo huyó, perseguido inmediatamente por los agentes. Al llegar a una avenida del centro, el hombre armado con un cuchillo aparentemente se acercó a uno de los agentes, quien abrió fuego.

El hombre recibió dos disparos, según informa otra fuente policial, con heridas en la mano y el torso. Fue trasladado de urgencia al hospital por los bomberos, pero su vida no corre peligro.

Las autoridades francesas han abierto dos investigaciones, una judicial y otra a cargo de la Inspección General de Policía (IGPN).

El sábado por la mañana, en el centro de Ajaccio, Córcega, otro hombre de 26 años, armado con un cuchillo, amenazó a los transeúntes antes de ser abatido por la policía. (ANSA).