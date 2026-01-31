Francia endurece normas sobre leche infantil tras varios retiros del mercado

PARÍS, 31 ene (Reuters) - Francia ha reducido el límite de seguridad de la toxina cereulida en la leche infantil, con el objetivo de reforzar las medidas de protección después de que varios grupos importantes ordenaran retiradas a nivel mundial por contaminación, informó el sábado el Ministerio de Agricultura. La cereulida, que puede provocar náuseas y vómitos, se ha detectado en ingredientes procedentes de una fábrica china que suministra a un gran número de fabricantes de leche infantil, entre ellos Nestlé, Danone y Lactalis, lo que ha provocado retiradas en decenas de países y ha suscitado la preocupación de los padres. El nuevo umbral será de 0,014 microgramos de cereulida por kilo de masa corporal, frente a los 0,03 microgramos por kilo actuales, dijo el ministerio en un comunicado. La medida de Francia sigue a una reunión de la Unión Europea celebrada el 28 de enero y está en consonancia con una guía actualizada de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que se publicará el lunes, señaló.

Es probable que el umbral más bajo provoque nuevas retiradas en Francia en los próximos días, añadió. Las retiradas ilustran cómo un solo ingrediente contaminado puede propagarse durante la cadena de suministro de alimentos infantiles, a pesar de la estricta regulación, y provocar un rápido nerviosismo en el mercado. Las autoridades francesas afirmaron el 23 de enero que están investigando si existe una relación entre la muerte de dos bebés y los productos de fórmula retirados. (Reporte de Sybille de La Hamaide; Editado en español por Javier Leira)