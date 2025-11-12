Francia enfrenta a Ucrania en clasificación al Mundial en el décimo aniversario de atentados de París

Por Julien Pretot

PARÍS, 12 nov (Reuters) - El capitán de Francia, Kylian Mbappé, dijo que a los Bleus les gustaría recordar a los afectados por los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 en París cuando jueguen con Ucrania en un partido de clasificación para el Mundial el jueves, en el décimo aniversario de la tragedia que traumatizó a la nación.

Francia jugaba ese día contra Alemania cuando un terrorista suicida detonó un cinturón de explosivos cerca de la puerta D del Estadio de Francia, matando a un transeúnte, durante el partido amistoso al que asistió el entonces presidente François Hollande.

En la serie de atentados coordinados en París murieron 130 personas. El Estado Islámico reivindicó la autoría de los atentados.

"Me gustaría decir unas palabras en nombre del equipo de Francia, del personal y de los jugadores. No sé si tendremos la oportunidad de hablar de ello mañana", dijo Mbappé en una rueda de prensa el miércoles.

"Mañana será un día especial. Queríamos tener un pensamiento para los afectados (el 13 de noviembre de 2015). Sabemos que no será un día alegre, pero queremos hacer entender a la gente que conmemorar este día es una de las cosas importantes".

Francia se clasificará para el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, si vence a Ucrania.

Hace diez años, Mbappé no jugaba con la selección, pero temía por sus padres, que vivían en los suburbios de París.

"Estaba en Mónaco viendo el partido, y recibí información", cuenta el delantero del Real Madrid.

"Había miedo: mis padres estaban en Bondy. No sabíamos cuándo iba a parar. Jugar 10 años después es especial: intentaremos rendir homenaje a las personas afectadas por aquel trágico suceso".

El partido del jueves se disputará en el Parque de los Príncipes de París.

"Sólo hay unos pocos miembros del personal que estuvieron allí; sabemos que forma parte del contexto de este partido", dijo el seleccionador Didier Deschamps, que estaba en el banquillo de Francia aquella noche.

"Me resulta difícil hablar de ello, es más una cuestión de moderación. Hay un deber de recuerdo, de apoyo y de compasión". Entre los jugadores que estuvieron en el Stade de France el 13 de noviembre de 2015, solo el lateral Lucas Digne estará presente el jueves. (Reporte de Julien Pretot, editado en español por Natalia Ramos)