Francia entregará otros 12 cañones Caesar a Ucrania

Francia enviará otros 12 cañones Caesar a Ucrania para enfrentar la invasión rusa, que se sumarán a las 18 unidades de esas temibles piezas ya entregadas, anunció el martes el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu.

Los Caesar, un sistema de artillería de 155 mm autopropulsado montado en un camión, se financiarán con cargo a un fondo de apoyo de 200 millones de euros (217 millones de dólares) creado por Francia, agregó Lecornu.

Estos nuevos equipos se suman a los 18 ya suministrados por Francia y a los 19 que Dinamarca prometió a Kiev a mediados de enero.

"Se trata de un volumen [de Caesar] nada desdeñable", subrayó el ministro francés de Defensa en una rueda de prensa junto a su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov.

Francia enviará también 150 militares a Polonia para formar a soldados ucranianos, indicó Lecornu, entre otras promesas, como la de estudiar el suministro de los misiles tierra-aire Crotale necesarios para garantizar una reserva suficiente.

Junto con otros cañones móviles suministrados por Occidente, como el Panzerhaubitze 2000 alemán, el año pasado se atribuyó al Caesar el mérito de haber ayudado a Ucrania a socavar la ofensiva de Moscú.

Estos cañones pueden disparar una salva de gran precisión a distancias de hasta 40 kilómetros y cambiar de posición antes de que el enemigo pueda localizarlos y responder al fuego.

Respecto a los aviones de combate que reclama Kiev a sus aliados occidentales, el ministro ucraniano no realizó ningún pedido a Francia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que "no se descarta nada" al respecto, pero lo supeditó a que Kiev lo pida, a que no se preste a una escalada y a que el objetivo no sea alcanzar suelo ruso.

AFP