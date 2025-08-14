Francia envía dos aviones Canadair a España para luchar contra incendios

Francia anunció el envío este jueves a España de dos aviones Canadair y un avión de coordinación a disposición de las autoridades, que han solicitado ayuda a la Unión Europea para intentar controlar los incendios que arrasan el país.

Los aviones tienen previsto despegar en la mañana desde la base de Seguridad Civil de Nimes, en el sur de Francia, para una misión de "dos días", indicó el ministro del Interior galo, Bruno Retailleau, en la red social X.

Su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, solicitó el miércoles por la noche la ayuda de la UE y el envío de dos aviones Canadair, indicando que en total había 11 incendios de nivel 2, que implica el despliegue de más efectivos.

Tres personas han fallecido en los incendios de este verano en España. Además, hay varios heridos graves y miles de personas han sido evacuadas.

La zona más afectada por los incendios es el cuadrante noroeste, concretamente las regiones de Castilla y León y Galicia, pero también hay otro importante en Extremadura.