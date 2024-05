Francia envía un embajador a la toma de posesión de putin mientras alemania la boicotea

PARÍS, 6 mayo (Reuters) - Francia enviará el martes a su embajador a la toma de posesión del presidente ruso Vladimir Putin para su próximo mandato de seis años, dijo una fuente diplomática francesa el lunes, en contraste con Alemania, que dijo que no enviaría representación. La decisión de París sugiere una posible división en el bando occidental, con varios países, incluidos los bálticos, que se oponen vehementemente a dar a Putin cualquier forma de legitimidad y a socavar potencialmente a Ucrania en su guerra con Rusia después de que Moscú lanzara la invasión hace más de dos años. En las elecciones presidenciales rusas celebradas en marzo, solo unas semanas después de la muerte en la cárcel de su principal opositor, Alexéi Navalni, Putin obtuvo una victoria aplastante, récord en la era postsoviética, que consolida su ya férreo control del poder. Los gobiernos occidentales condenaron la reelección por injusta y antidemocrática. "Francia estará representada por su embajador en Rusia", anunció una fuente diplomática francesa. La fuente dijo que París había condenado previamente el contexto de represión en el que se celebraron las elecciones, privando a los votantes de una elección real, así como la organización de elecciones en territorios ucranianos ocupados por Rusia, que Francia considera una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Las relaciones franco-rusas se han deteriorado en los últimos meses a medida que París ha aumentado su apoyo a Ucrania. La semana pasada, sin ir más lejos, el presidente Emmanuel Macron no descartó enviar tropas a Ucrania, alegando que, si Rusia rompía las líneas del frente ucraniano, sería legítimo considerarlo en caso de que Kiev solicitase el apoyo. Alemania dijo que no enviaría un representante a la toma de posesión de Putin. Los países bálticos, que ya no tienen enviados en Moscú, también han descartado categóricamente asistir a la toma de posesión. Dos diplomáticos europeos dijeron que no esperaban que Estados Unidos enviara a nadie a la toma de posesión, aunque Washington no lo ha anunciado públicamente. "Creemos que el aislamiento de Rusia, y especialmente de su criminal líder, debe continuar", reclamó el ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis. "La participación en la toma de posesión de Putin no es aceptable para Lituania. Nuestra prioridad sigue siendo el apoyo a Ucrania y a su pueblo, que lucha contra la agresión rusa". (Información de John Irish, Alexander Ratz y Andrius Sytas; redactado por John Irish; editado por Peter Graff; editado en español por Javi West Larrañaga)

