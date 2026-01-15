Francia enviará más "medios terrestres, aéreos y marítimos" a Groenlandia en los "próximos días", anunció este jueves el presidente, Emmanuel Macron, cuando Estados Unidos amenaza con anexionar este territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad.

El presidente francés recordó que ya desplegaron "un primer equipo de militares" en este territorio en el Ártico, en el marco de una misión militar europea para apoyar a Dinamarca, junto a otros países como Alemania, Suecia y Noruega, y que arranca este jueves.

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", dijo Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en Istres, en el sureste de Francia.