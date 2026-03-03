Francia enviará sistemas antidrones a Chipre tras el ataque a una base británica, según un informe
NICOSIA, 3 mar (Reuters) -
Francia planea enviar sistemas antimisiles y antidrones a Chipre después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada por drones, según informó el martes la agencia semioficial Cyprus News Agency (CNA).
La ayuda francesa a la isla se produce tras la oferta de asistencia de Grecia, horas después de que la base soberana británica RAF Akrotiri fuera objeto de separados con drones el lunes.
En el primer incidente, un dron Shahed de fabricación iraní se estrelló en la pista de aterrizaje de la base, causando daños limitados. Horas más tarde, otros dos drones fueron interceptados.
Francia enviaría sistemas antimisiles y antidrones, así como una fragata, informó la CNA. Según la agencia, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo comunicó al presidente chipriota, Nikos Christodoulides, a primera hora del martes.
Una fuente del Gobierno chipriota, que habló bajo condición de anonimato, confirmó la noticia.
Grecia envió el lunes cuatro aviones de combate F-16 a la isla. Dos fragatas, una de ellas equipada con su sistema de interferencia antidrones Centauros, también navegaban hacia Chipre.
Centauros, que se ha desplegado con éxito contra los rebeldes hutíes que atacan las rutas marítimas frente a las costas de Yemen, tiene la capacidad de detectar e inutilizar drones de vuelo bajo, como el que se estrelló en la base aérea de Akrotiri y eludió los radares, según fuentes de defensa chipriotas.
