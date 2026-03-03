LA NACION

Francia enviará sistemas antidrones a Chipre tras el ataque a una base británica, según un informe

NICOSIA, 3 mar (Reuters) -

Francia planea enviar sistemas antimisiles y antidrones a Chipre ‌después de que ‌una ⁠base aérea británica en la isla fuera atacada por drones, según informó el martes ​la ⁠agencia semioficial ⁠Cyprus News Agency (CNA).

La ayuda francesa a la isla ​se produce tras la oferta de asistencia de Grecia, ‌horas después de que la ​base soberana británica RAF ​Akrotiri fuera objeto de separados con drones el lunes.

En el primer incidente, un dron Shahed de fabricación iraní se estrelló en la pista de aterrizaje de la base, causando ​daños limitados. Horas más tarde, otros dos drones fueron interceptados.

Francia enviaría sistemas ⁠antimisiles y antidrones, así como una fragata, informó la CNA. Según ‌la agencia, el presidente francés, Emmanuel Macron, lo comunicó al presidente chipriota, Nikos Christodoulides, a primera hora del martes.

Una fuente del Gobierno chipriota, que habló bajo condición de anonimato, confirmó la noticia.

Grecia envió el lunes cuatro ‌aviones de combate F-16 a la isla. Dos fragatas, una ⁠de ellas equipada con su sistema de interferencia ‌antidrones Centauros, también navegaban hacia Chipre.

Centauros, que ⁠se ha desplegado con éxito ⁠contra los rebeldes hutíes que atacan las rutas marítimas frente a las costas de Yemen, tiene la capacidad de detectar e inutilizar drones de vuelo bajo, como el ‌que se estrelló ​en la base aérea de Akrotiri y eludió los radares, según fuentes de defensa chipriotas.

