Francia está dispuesta a ayudar a los países del golfo Pérsico atacados por Irán

PARÍS, 2 mar (Reuters) -

Francia está dispuesta a ayudar a los países del Golfo que han sido blanco de los ataques iraníes de represalia, dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, quien añadió que los ataques iniciales de Israel y Estados Unidos contra Irán deberían haberse debatido previamente en las Naciones Unidas.

"En lo que respecta más concretamente a nuestros socios en la región que han sido objeto de ataques deliberados por parte del régimen iraní, estamos dispuestos a contribuir a su defensa", declaró Barrot a la prensa tras presidir una reunión de crisis en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París.

"En función de su solicitud, de manera proporcionada y de conformidad con el principio de legítima defensa colectiva previsto en el derecho internacional", añadió.

Refiriéndose al ataque inicial de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado, dijo que sus "ataques unilaterales" solo podrían haber obtenido la legitimidad necesaria si se hubieran presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, pidió a Irán que pusiera fin a sus ataques y se resignara a hacer concesiones importantes para lograr una solución política que condujera a la paz en la región.

No se han registrado víctimas francesas, a pesar del ataque con drones contra una base naval francesa en Abu Dabi el domingo, que causó daños limitados, según Barrot. (Información de Gianluca Lo Nostro; edición de Makini Brice y Barbara Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)