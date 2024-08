Francia-Estados Unidos por el oro en la última reverencia de Taurasi

¿Una sexta medalla para batir otro récord? La leyenda del básquet estadounidense de origen argentino Diana Taurasi puede convertirse en la final olímpica del domingo (13h30 GMT) ante Francia es la única deportista con seis oros contando todos los deportes colectivos.

"¡See you in Paris!", señaló la escolta en el Saitama Arena de Tokio en 2021. Tres años después ha cumplido su deseo estirando su reinado hasta París-2024.

"Cuando dedicas toda tu vida y tu carrera a algo y te preguntan '¿por qué no te retiras?'. No lo dicen para faltar al respeto, pero es así un poco como te lo tomas", señaló al inicio del torneo, cansada de responder a su longevidad desmesurada (42 años).

Desde sus primeros Juegos, en Atenas hace 20 años, Diana Taurasi nunca ha perdido con la camiseta USA en una cita olímpica. Una serie que compartió con su compañera Sue Bird hasta que esta última decidió retirarse con cinco oros tras los Juegos de Tokio.

"'Dee' -como la llaman sus compañeras- representa todo para el básquet estadounidense", señaló el viernes la capitana estadounidense Breanna Stewart.

"La exigencia del oro que repetimos la encarna ella. ¿En cuántas de las 60 victorias consecutivas (desde las semifinales de Barcelona-1992) ha participado? No lo sé decir de memoria, pero sigue respondiendo presente", añadió.

La leyenda de UConn (tres títulos universitarios), del Mercury Phoenix (tres títulos WNBA) y de Europa (seis Euroligas) no tiene el papel de líder estadísticoa de Rio-2016 (15,6 puntos), pero es un modelo para sus compañeras.

Con 11 minutos de media y solo cinco puntos anotados primero en Lille (primera fase) y después en París, la 'White Mamba' -su apodo, en referencia a Kobe Bryant- no ha sido determinante en la trayectoria del Team USA.

- ¿Los Ángeles? 'En la playa con una cerveza' -

"Aunque tiene un papel diferente al que tenía en su primera etapa, es una de las mejores jugadoras de todos los tiempos y estamos contentas de compartir tiempo con ella en la cancha. Vamos a ganar por ella", añadió Stewart sobre la máxima anotadora de la WNBA con 10.447 puntos.

La californiana tiene dos hijos con la australiana Penney Taylor, antigua compañera en el Mercury Phoenix, tras haber sido su adversaria en las finales de los Juegos 2004 y 2008.

Fue la "ídolo" de Gabby Williams, la franco-americana que liderará al equipo anfitrión el domingo, que también pasó por UConn.

"Fue una de las razones por las que fui allí, cuando era pequeña ella era la ídolo de todo el mundo", dijo Williams antes de los Juegos.

"Es realmente su mentalidad lo que marca la diferencia, Black Mamba, la mentalidad de Kobe", señaló la número 15 francesa. "Pero fuera del campo es una persona completamente diferente", añadió.

A su personalidad se refirió la líder del ataque estadounidense en París, A'ja Wilson, tras ganar a Nigeria en cuartos (88-74).

"Lo que me gusta de 'DT' es que no cambia. Siempre ha sido muy constante en todo lo que ha hecho, es una señal de grandeza. Estoy muy contenta de llamarla compañera, de disfrutar de sus bromas y su excentricidad", dijo la interior, 20 puntos por partido en Los Juegos.

Taurasi soltó a la prensa un "see you in Los Angeles", haciendo referencia a los Juegos de 2028, durante la preparación. Antes de matizar: "En la playa con una cerveza".

Clv/pm/mcd

AFP