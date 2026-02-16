Francia estudia trasladar a España a dos orcas de un parque acuático

El Gobierno francés está estudiando trasladar a dos orcas de un parque acuático de Antibes (sur) a un parque en España y anunció este lunes que tomará una decisión definitiva antes de que acabe marzo.

Tras más de cincuenta años de actividad, el parque Marineland cerró sus puertas el 5 de enero de 2025 a causa del descenso en la afluencia tras una nueva ley de 2021 que prohíbe los espectáculos con cetáceos y su cautividad en Francia.

Desde entonces, la mayoría de los animales han sido trasladados a otros parques zoológicos.

En el caso de las dos orcas, Wikie (24 años) y su hijo Keijo, así como una docena de delfines el gobierno estudia ahora trasladarlos a Loro Parque, en Tenerife, una de las islas Canarias.

Un informe pericial filtrado el lunes alerta sobre el deterioro de los tanques donde nacieron y viven las orcas, amenazados por un colapso generalizado que resultaría fatal para ambas.

Inicialmente el ministerio de Transición Ecológica rechazó enviarlas a un parque en Japón y consideraba que las instalaciones de Loro Parque eran demasiado pequeñas. Pero frente a la urgencia ahora parece optar a esta última solución.