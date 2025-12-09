Francia exhibe otro conjunto de joyas poco después de robo en el Louvre

PARÍS (AP) — Una deslumbrante exposición de joyas reales se inaugura el miércoles en París cuando la ciudad aún se tambalea por el audaz robo de joyas de la corona en el cercano Museo del Louvre.

La operación de cuatro minutos en octubre vació vitrinas en la Galería de Apolo del Louvre, forzó su cierre y sacudió la confianza pública en la seguridad cultural de Francia.

Con la galería saqueada aún sellada, otro museo cercano está exhibiendo diamantes y tiaras que han soportado revoluciones, exilio e imperio: tesoros que han logrado escapar del tipo de saqueo que ahora afecta a las propias joyas del Louvre. -La ubicación tiene su historia La exposición "Joyas Dinásticas" en el Hôtel de la Marine —que fue el sitio de un infame robo de joyas de la corona en 1792— se inaugura en un momento de sensibilidad nacional.

Repartida en cuatro galerías, la exhibición despliega más de 100 piezas que deslumbran tanto por su brillo como por su escala. Sus objetos provienen de la Colección Al Thani, el Museo Victoria y Alberto, y prestamistas importantes, incluidos el rey Carlos III, el Duque de Fife, Cartier, Chaumet y las propias colecciones nacionales de Francia.

Algunos de los préstamos más impresionantes incluyen el gigantesco diamante Estrella de Golconda de 57 quilates; una corona de zafiros y una tiara de esmeraldas diseñadas por el príncipe Alberto para la reina Victoria, reunidas aquí por primera vez en más de 150 años; y los adornos de vestido incrustados de diamantes de Catalina la Grande. Un collar de Cartier creado para un gobernante indio combina el diseño europeo de la era del platino con gemas de siglos de antigüedad. -Seguridad en primer plano Los curadores no comentaron sobre los detalles de la seguridad operativa. Pero el Hôtel de la Marine enfatiza que fue reconstruido con seguridad moderna y de alta calidad cuando reabrió en 2021, y que sus galerías fueron concebidas con protecciones robustas en mente. El museo no dijo si se habían reforzado medidas en respuesta al robo en el Louvre.

Aun así, la última exposición se desarrolla en un momento en que París está reforzando urgentemente las protecciones de los museos.

El mes pasado, la directora del Louvre, Laurence des Cars, anunció que se instalarán aproximadamente 100 nuevas cámaras de vigilancia y sistemas anti-intrusión mejorados, con las primeras medidas implementadas en semanas y toda la red lista para finales del próximo año. La investigación del Louvre sigue activa; mientras tanto, ninguna de las piezas robadas ha sido recuperada.

Arthur Brand, un detective de arte con sede en Ámsterdam, declaró que el robo en el Louvre habrá agudizado la vigilancia en instituciones como el Hôtel de la Marine.

"Las autoridades han aprendido de la falta de seguridad del Louvre", afirmó. "Los ladrones saben que los guardias de seguridad aquí no van a ser descuidados. Habrán aprendido la lección. Es bueno que esta exposición esté en marcha. La vida continúa. No se debe ceder ante los ladrones. ¡Muestren estos objetos preciosos!"

Con la Galería de Apolo cerrada, el Hôtel de la Marine está repentinamente en posición de convertirse en una parada principal para los amantes de las joyas —una coincidencia desafortunada, o una ventaja inesperada— un lugar donde los visitantes que ahora no pueden ver las joyas en el Louvre seguramente irán. --Poder, prestigio e inquietud "Mostramos cómo las grandes gemas, tiaras y objetos de virtuosismo reflejaron la identidad en los siglos XVIII, XIX y XX", señaló Amin Jaffer, director de la Colección Al Thani y uno de los curadores de la exposición. "Eran expresiones de poder, reflejos de prestigio y marcadores de pasión".

Esa exhibición de privilegio y poder se percibe de manera diferente hoy. Justo este fin de semana en Gran Bretaña, manifestantes en la Torre de Londres salpicaron natillas y crumble de manzana en la vitrina de una corona real durante una manifestación contra la desigualdad.

El robo en el Louvre ha agudizado el escrutinio sobre de dónde provienen tales joyas. Los museos están cada vez más presionados para confrontar la procedencia de manera más honesta y abordar las redes de explotación que hicieron posibles los tesoros.

Para algunos en París, no es aceptable celebrar joyas tan pronto después del robo en el Louvre.

"Honestamente, el momento se siente inapropiado", indicó Alexandre Benhamou, de 42 años, gerente de una tienda de regalos en París. "La gente todavía está molesta por lo que sucedió en el Louvre, y ahora hay otra exposición de joyas que se inaugura justo en la calle. Es demasiado pronto; ni siquiera hemos procesado el primer impacto".

-Un edificio con memoria Antes de la Revolución, lo que entonces se conocía como el Hôtel du Garde-Meuble albergaba las Joyas de la Corona y las colecciones reales, una historia que la exposición invoca directamente. Que las joyas del siglo XVIII del edificio fueran robadas en 1792 solo profundiza la ironía: este tramo de París ha sido testigo de tales crímenes antes.

A pesar del pasado cargado, los curadores dicen que quieren que los visitantes se maravillen, sueñen y exploren las capas de "afecto, amor, relaciones, entrega de regalos" incrustadas en los objetos.

"Cada objeto aquí cuenta una historia", dijo Jaffer a AP. "Han cambiado de manos desde que fueron hechos, y continúan sobreviviendo".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.