Francia: fin de semana negro sobre los Alpes franceses, 6 muertos

Los incidentes se produjeron en un fin de semana en el que muchas áreas de montaña habían sido clasificadas como de alto riesgo debido a la inestabilidad del manto de nieve.

Desde el pasado viernes, de hecho, el organismo de previsión Météo-France y las autoridades regionales habían lanzado la alerta por un fuerte riesgo de avalanchas en casi todas las estaciones alpinas, válida para todo el fin de semana y probablemente hasta el martes.

Las autoridades habían recomendado "extrema prudencia", desaconsejando "enérgicamente" el esquí fuera de pista.

Las últimas tres víctimas son un esquiador británico de 50 años, que fue arrastrado por una avalancha en la estación de La Plagne (Saboya), mientras esquiaba fuera de pista.

A media tarde, una avalancha en la zona de Vallorcine (Alta Saboya) arrastró a un hombre de 32 años, haciéndolo chocar contra un árbol. No sobrevivió a las heridas, según la gendarmería de Chamonix.

Un tercer esquiador fue encontrado muerto a finales de la mañana, enterrado bajo la nieve en Courchevel (Saboya), anunció la estación sin proporcionar más detalles.

Otros tres esquiadores fuera de pista perdieron la vida el sábado, en dos avalanchas distintas en Savoie: dos en la gran estación de Val d'Isére y uno en la de Areches-Beaufort. (ANSA).