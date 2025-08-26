Francia: Francia hacia una crisis de gobierno, caen bolsas

El mandatario francés ya atravesó, en 2024, la caída de su anterior jefe de Gobierno, Michel Barnier, tras una moción de censura a fines del año pasado.

Ante un escenario similar, el diputado izquierdista Jean-Luc Mélenchon consideró que el presidente francés debería "marcharse" si Bayrou fuese expulsado el próximo 8 de septiembre.

"Hace un año, presentamos una moción para pedir la destitución de Macron y quiero informarles de que vamos a volver a hacerlo el 23 de septiembre y a presentar, además de la moción de censura que sin duda ya no servirá para nada porque para entonces el Gobierno habrá caído, una moción de destitución", dijo el diputado.

"No podemos negociar con este poder y tenemos que impedir que el señor Macron nombre por tercera vez a un primer ministro que seguiría la misma política.

Por eso hay que destituirlo.

Macron es el caos", añadió.

El primer ministro ha reiterado que optó por la moción de confianza parlamentaria solo porque se vio obligado a aprobar su plan de sacrificios para reducir el sobreendeudamiento del país.

En ese contexto, la perspectiva de una crisis y la idea de la izquierda de Jean-Luc Mélenchon de pedir la dimisión de Macron, lo que plantea la posibilidad de una "destitución" -un plan que ya fracasó el verano pasado-, pesaron no solo en la Bolsa de París, que perdió un 1,70%, sino también en el desplome de las acciones bancarias, que representan una gran parte de la deuda francesa, junto con el alza de los tipos de interés.

La deuda pública francesa representa el 114% del PBI, la tercera mayor de la eurozona después de Grecia e Italia.

Los bancos también mostraron debilidad en la Bolsa de Milán, siguiendo a la francesa, cerrando con una baja del 1,32%.

El diferencial entre los bonos italianos y los bonos del gobierno francés alcanzó un mínimo histórico de 5,8 puntos.

La oposición al plan gubernamental de 44.000 millones de euros para ajustes parece extenderse día a día entre la opinión pública y los círculos políticos.

Dos días después de la probable crisis gubernamental provocada por la moción de censura del 8 de septiembre, el país corre el riesgo de paralizarse debido a la "congelación" de todas las actividades, un movimiento surgido en redes sociales y aprovechado por La Francia Insumisa y los partidos de la oposición, con los sindicatos actuando actualmente como observadores.

El intento del gobierno de apelar al Partido Socialista, el único partido de izquierda que hasta ahora no se opuso a Bayrou, parece haber fracasado.

Esto a pesar de que el primer ministro reiteró que los "superricos" y quienes logren "optimizar" sus impuestos deberán realizar un "esfuerzo especial" en sus finanzas.

El año pasado, con la Asamblea Nacional dividida en tres bloques, ninguno de los cuales contando con mayoría absoluta, el intento del ex comisario europeo Michel Barnier fue efímero.

Mientras, la tentativa posterior del veterano centrista Bayrou ha durado siete meses, pero parece destinado al fracaso más allá del verano boreal. (ANSA).