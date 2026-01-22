Francia: Francia intercepta un petrolero ruso en el Mediterráneo

La operación, que se desarrolló en alta mar, obedece, según Macron, a la necesidad de hacer respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones impuestas contra Rusia por su invasión de Ucrania

"No toleraremos ninguna violación", escribió el mandatario en un mensaje publicado en la red X, indicando que el buque estaba sujeto a sanciones internacionales y era sospechoso de llevar "una bandera falsa"

Macron detalló que la operación se llevó a cabo "en el más estricto respeto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar" y que se ha iniciado una investigación judicial sobre el caso

Según información de autoridades marítimas francesas, la embarcación fue localizada y escoltada hasta un puerto para inspecciones adicionales, en el marco de esfuerzos por contrarrestar actividades marítimas opacas y supuestamente ilícitas vinculadas a la llamada "flota fantasma" rusa, una red de buques que utiliza banderas de conveniencia y estructuras opacas para evadir sanciones y transportar petróleo u otros bienes

El término shadow fleet o flota fantasma se utiliza para describir una constelación de buques —principalmente petroleros— que operan fuera de los mecanismos tradicionales de control y sanción

Estos barcos, a menudo registrados en jurisdicciones con regulaciones laxas o fraudulentas, han sido identificados como medios para transportar crudo y productos energéticos desde Rusia hacia mercados internacionales mientras evaden las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores globales tras la invasión de Ucrania en 2022

Expertos navales y de seguridad marítima señalan que la flota fantasma rusa ha crecido significativamente en los últimos años, con cientos de embarcaciones implicadas en lo que se describe como prácticas de evasión de sanciones, uso de banderas falsas e incluso manipulación de sistemas de identificación automática (AIS)

En octubre de 2025, por ejemplo, la marina francesa abordó otro petrolero sospechoso de pertenecer a esta red en el Atlántico, conocido como Boracay —después renombrado varias veces— que había sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades francesas por su rol opaco y potencial relación con actividades ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones

La interceptación se produce en un contexto de mayores esfuerzos por parte de Estados Unidos y sus aliados europeos para fiscalizar y cortar las rutas de evasión de sanciones que, según gobiernos occidentales, han contribuido a financiar indirectamente la guerra en Ucrania. Francia ha sido uno de los países más vocales en este frente, impulsando no solo medidas de control marítimo sino también sanciones adicionales para empresas navieras y agentes sospechosos de participar en estas redes

Organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional y autoridades portuarias han advertido que las operaciones de la shadow fleet generan riesgos no solo legales, sino también ambientales y económicos, dado el volumen de crudo transportado y la falta de cumplimiento de normas internacionales de seguridad y seguro marítimo. (ANSA)