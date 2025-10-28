Francia.- Francia pone en servicio una nueva versión de misiles para submarinos nucleares

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Francia han puesto en servicio operativo la tercera versión de su misil M51, destinado a submarinos nucleares Triomphant, un hito que el Gobierno galo ha enmarcado dentro de las tareas de modernización de las capacidades militares para responder a potenciales amenazas.

El nuevo misil M51.3 entró en servicio el pasado viernes, aunque no ha sido hasta este martes cuando el Ministerio de Defensa lo ha confirmado. La responsable del ramo, Catherine Vautrin, ha destacado que este hito "ilustra la excelencia de la alta tecnología desarrollada por actores estatales e industriales franceses en el ámbito militar nuclear".

Vautrin ha vinculado esta instalación con una "gran ambición" para la programación militar de este próximo lustro y que pasa por "acelerar la modernización" de los equipos y "perpetuar la credibilidad" de la disuasión, "pilar soberano" de la seguridad para Francia.

El M51 es un misil balístico mar-tierra con capacidad para portar varias cabezas nucleares. Francia dispone de este modelo desde el año 2010 y trabaja ya en la que sería su cuarta versión, en fase de producción desde el pasado mes de agosto, según un comunicado del Ministerio.