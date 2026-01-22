Francia: Furor por las gafas "Top Gun" de Macron, la casa madre es italiana
El responsable de i-Vision: "Quería pagar y que se fabricaran en Francia"
Desde Donald Trump, quien bromeó: "Lo vi ayer, con sus preciosas gafas de sol... ¨qué le pasó?", hasta los numerosos admiradores del líder francés que acudieron a la tienda que vendía las lujosas gafas tintadas en azul para conseguir un par
De hecho, desde hace un par de días, el modelo presidencial "Pacific S 01" se vende como pan caliente en "Henry Jullien", una prestigiosa tienda parisina de gafas, adquirida en 2023 por la marca italiana "iVision Tech"
Las gafas, que Macron usó por primera vez durante un discurso hace una semana en la base militar de Istres, en el sur, son un modelo inspirado en los protagonistas de "Top Gun" o de "Terminator"
El presidente las lleva "durante algún tiempo" por un pequeño problema vascular en un ojo. Muchos las habían identificado como Ray-Ban, pero en pocas horas emergieron como uno de los productos estrella de Henry Jullien, la óptica con fábrica en la región del Jura, que desde 2023 forma parte de las marcas de la italiana IVisions Eyewear de IVisions Tech
La empresa también se vio obligada a cerrar su "boutique en línea", anunciada como temporalmente "inaccesible" después de haber sido asaltada
Stefano Fulchir, el número 1 de la marca italiana, fue entrevistado por la radio RTL: "fabricamos en promedio un centenar de modelos Pacific al año, pero visto el interés que han suscitado, podríamos producir hasta 1.000 este año"
¨Macron de modelo? "El presidente no aceptó que se los regaláramos -aseguró Fulchir a la radio francesa-, se preocupó por adquirirlos de manera regular. Y quiso un modelo que fuera fabricado completamente en Francia"
En Instagram, la marca no pudo resistirse a la notable oportunidad de una promoción mundial de su producto y publicó una foto de Macron con las gafas azules en Davos. El precio del modelo Pacific es de €659 (ANSA)