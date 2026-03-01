Francia-GB-Alemania, "tomaremos medidas para defender nuestros intereses"

Así se lee en un comunicado conjunto de los tres gobiernos, difundido por la tarde desde el Elíseo.

En la declaración conjunta, Francia, Gran Bretaña y Alemania lamentaron las operaciones "indiscriminadas" y "desproporcionadas" de Irán también contra "aquellos países no involucrados en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel".

"Los ataques irracionales de Irán han tenido como objetivo a nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región".

Por esta razón, los tres países europeos hacen un "llamado" a Irán para "poner fin de inmediato" a los "ataques irresponsables" y anuncian las medidas para defender sus propios intereses y los de sus aliados.

"Nosotros —concluyó la declaración— hemos convenido en trabajar juntos con Estados Unidos y los aliados de la región sobre esta cuestión". (ANSA).