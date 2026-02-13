Francia: gendarme atacado en el Arco del Triunfo

Fuentes citadas por Le Figaro hablan de un hombre, cuya identidad y motivo preciso aún se desconocen, gritó: "Nuestras mujeres y niños no deberían haber muerto. Veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo".

Todo comenzó al final de la tarde, cuando tres miembros de la Gendarmería Móvil se encontraban cerca del famoso Arco Napoleónico. Entre los agentes del orden presentes en uno de los lugares más turísticos de la Ciudad de la Luz se encontraban miembros de la banda de la Gendarmería, que preparaba la tradicional ceremonia de reencendido de la Llama del Soldado Desconocido, generalmente acompañada por una orquesta. Eran alrededor de las 18: hora local cuando uno de los gendarmes fue atacado con un cuchillo, sufriendo heridas leves. Un compañero respondió de inmediato, abriendo fuego varias veces contra el atacante, y lo hirió gravemente.

El hombre fue trasladado al hospital, según informó posteriormente a la prensa internacional una fuente policial.

"Un hombre intentó apuñalar a agentes de la Gendarmería que preparaban la ceremonia" en el Arco del Triunfo, confirmó por la noche el ministro del Interior, Laurent Núñez, y añadió: "Este individuo intentó matar a un gendarme".

La Fiscalía Nacional Antiterrorista anunció la apertura de una investigación y añadió que un magistrado de la Fiscalía visitaría el lugar de los hechos. El sospechoso, residente de Seine-Saint-Denis, en la periferia norte de París, está registrado en el programa Micas (medidas de control administrativo y vigilancia individual).

El gendarme atacado, que cumplía funciones ceremoniales y pertenece a la banda móvil de la Gendarmería, se encuentra sano y salvo. Resultó levemente herido por la puñalada infligida por el atacante, según la institución militar, antes de que el otro gendarme disparara para neutralizarlo.

La compañía RATP, que opera el transporte público de París, anunció el cierre de la estación del Metro Charles-de-Gaulle-toile, ubicada bajo el Arco del Triunfo, por "razones de seguridad". (ANSA).