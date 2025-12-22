Francia: Gobierno presenta ley especial para obviar fracaso sobre presupuesto 2026

"Debemos actuar con mayor rapidez y dotar a la nación de un presupuesto en enero", declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, quien asistió a la reunión en el Palacio del Elíseo inmediatamente después de regresar a París desde los Emiratos Árabes Unidos.

El presupuesto de 2026 "debe mantener el objetivo de déficit del 5% y financiar nuestras prioridades", añadió Macron, según la portavoz del gobierno, Maud Bregeon.

La ley especial debería permitir la financiación temporal de los servicios estatales esenciales y sus administraciones, con base provisional en el presupuesto de 2025.

Tras la aprobación del gobierno, se espera que la ley especial se vote en el Parlamento mañana. Se espera que los diputados retomen el debate sobre el presupuesto de 2026 después de las vacaciones de fin de año. (ANSA).