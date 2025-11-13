Francia golea 4-0 a Ucrania y se clasifica para el Mundial 2026

(Agrega datos)

PARÍS, 13 nov (Reuters) -

Con dos goles de Kylian Mbappé, Francia se clasificó para su octava Copa del Mundo consecutiva tras vencer por 4-0 en casa a Ucrania el jueves.

Les Bleus, que van invictos en los partidos de clasificación para la Eurocopa y el Mundial desde 2019, serán cabezas de serie cuando se realice el sorteo del torneo el 5 de diciembre. La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será la última al frente del equipo para el seleccionador Didier Deschamps.

El capitán Mbappé marcó dos goles en la segunda parte de un partido cargado de emoción, que se disputó en el décimo aniversario de los atentados que causaron la muerte de 130 personas en París.

Mbappé anotó antes y después del gol de Michael Olise en el minuto 76, y antes de que Hugo Ekitike añadiera el cuarto en los últimos minutos.

Francia lidera el Grupo D de Europa con 13 puntos en cinco partidos y tiene una ventaja insuperable de seis puntos sobre Islandia, segunda clasificada. Se enfrentará a Azerbaiyán en su último partido de clasificación el domingo. (Reporte de Julien Pretot, edición en español de Daniela Desantis)