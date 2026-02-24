Francia: Hakimi a juicio por violación

Lo anunció el abogado de Hakimi, quien siempre mantuvo su inocencia tras la denuncia de la joven ante la fiscalía de Nanterre por un episodio ocurrido, según la víctima, en 2023.

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niegue y todo demuestre que es falso. Espero con tranquilidad este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente", publicó Hakimi en su cuenta de la red social X.

Una joven acusó a Hakimi de haberla violado el 25 de febrero de 2023 en la casa del jugador de 27 años en Boulogne-Billancourt, en los suburbios de la capital francesa, pero el defensor marroquí asegura que se trata de un chantaje con fines económicos (ANSA).