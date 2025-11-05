Francia.- Heridas cinco personas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en Francia

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han resultado heridas este miércoles tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, situada en la costa atlántica del departamento del Charente Marítimo, un suceso que ha llevado a la Fiscalía Antiterrorista a abrir una investigación en torno al incidente.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha indicado que "un conductor de un vehículo ha atropellado a múltiples peatones y ciclistas en Saint-Pierre-d'Oléron y Dolus d'Oléron". "Dos víctimas están en estado grave y hay otros tres heridos", ha manifestado en su cuenta en la red social X.

"El sospechoso ha sido detenido por los gendarmes. Hay una investigación abierta", ha dicho, antes de resaltar que se ha desplazado al lugar a petición del primer ministro, Sébastien Lecornu.

El alcalde de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión francesa BFM TV que el conductor atropelló "de forma deliberada" a "todas las personas a las que pudo encontrar", tras lo que "prendió fuego intencionadamente a su vehículo". Asimismo, ha recalcado que el hombre "es conocido" por la Gendarmería por "problemas de alcoholemia", entre otros.