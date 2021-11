Francia: Indagan presunta violación en palacio presidencial

PARÍS (AP) — Las autoridades francesas investigan una violación presuntamente cometida meses atrás en el palacio presidencial del Eliseo, informó el viernes la procuraduría de París.

Una soldado que trabajaba en el palacio acusó a un colega de violación, según la presidencia francesa. Ambos estaban apostados en el Eliseo, pero el soldado fue removido de su puesto, agregó.

La procuraduría le dijo a The Associated Press que la investigación comenzó el 12 de julio y que el militar acusado ha sido interrogado como “testigo presencial”, lo cual significa que no es considerado un sospechoso que pueda enfrentar cargos. La procuraduría no proporcionó más detalles.

El Palacio del Eliseo dijo que no podía comentar una investigación judicial en curso, pero afirmó que en cuanto le llegó información sobre el caso, “se tomaron medidas inmediatamente: escuchar, apoyar y acompañar a la víctima”.

El Eliseo indicó que funcionarios esperaban los hallazgos de la investigación judicial para determinar si era necesario tomar medidas adicionales.

La ministra de Defensa, Florence Parly, ha iniciado una investigación administrativa interna, de acuerdo con un funcionario francés que no estaba autorizado para ser identificado públicamente.

El periódico Liberation reportó el viernes que el ataque se perpetró después de una fiesta de despedida para el personal del Eliseo el 1 de julio. El presidente Emmanuel Macron había asistido a la fiesta, pero se fue y la presunta violación ocurrió después en un edificio de alta seguridad que es parte del complejo presidencial, agregó el medio. Macron reside en el Eliseo.

La investigación sale a la luz en un momento en que aumentan los intentos en Francia para luchar contra la violencia sexual y reportarla. En las últimas semanas, decenas de miles de mujeres han compartido en línea testimonios de haber sido acosadas o maltratadas al presentar denuncias por abusos sexuales en Francia.

“Demuestra que la violación puede suceder en cualquier lugar, en cualquier medio socioeconómico, a cualquiera. Incluso en los lugares más seguros”, dijo Suzy Rotman, portavoz del Colectivo de Derechos de las Mujeres y fundadora de un grupo francés para víctimas de violación. “La violencia sexual está en todas partes”.

El movimiento global #MeToo (#YoTambién) ha alentado a más víctimas a reportar violencia sexual en Francia, según grupos de activistas, pero siguen siendo minoría.

Buscar justicia en un caso de violación, sobre todo si el presunto perpetrador es un policía o militar, es una “verdadera batalla” por los obstáculos legales, políticos y emocionales involucrados, dijo Rotman.

La periodistas de Associated Press Angela Charlton contribuyó a este despacho.