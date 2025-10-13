Francia informa de un brote de gripe aviar en una granja del norte

PARÍS, 13 oct (Reuters) - Francia confirmó un brote de gripe aviar altamente patógena en una granja del norte del país, según las autoridades, en un momento en que Europa se enfrenta a un repunte estacional de esta enfermedad mortal.

El virus se detectó en una granja de cría de faisanes y perdices situada en la localidad de Pihen-Les-Guines, cerca de la ciudad portuaria de Calais, informó la prefectura local en un comunicado. Se sacrificará toda la parvada de la granja y las aves de corral en un radio de 10 km de la granja afectada se mantendrán en interiores.

La propagación de la gripe aviar por todo el mundo en los últimos años ha perturbado la producción avícola y suscitado temores de transmisión humana.

Francia inicia su tercera campaña anual de vacunación contra la gripe aviar, que incluye a los patos de granja. El gobierno ha atribuido a esta política el mérito de frenar la enfermedad.

El Ministerio de Agricultura francés no se pronunció de inmediato sobre si el brote modificaría el nivel de alerta del país contra la gripe aviar, fijado actualmente en el más bajo, o su estatus de país libre de gripe aviar, que repercute en el comercio internacional. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)