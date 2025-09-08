Francia instaura un premio para los libros de bebés

Un nuevo premio, para obras destinadas a bebés, se sumará este año a la pletórica temporada de galardones literarios en Francia, anunció el lunes el Ministerio de Cultura, recordando que "nunca es demasiado pronto para descubrir los libros".

Este nuevo premio, que se entregará por primera vez en noviembre, se convertirá en "una cita anual que reconocerá la creatividad de los autores y editores de literatura para niños pequeños" menores de tres años, precisó el ministerio.

El jurado, compuesto por personalidades del mundo editorial, infantil y bibliotecario, "premiará una obra que fomente la interacción entre un bebé y un adulto o un niño mayor", añadió.

Su creación se inscribe en la política de promoción de la lectura desde la más temprana edad, con la iniciativa "Mi primer carnet de biblioteca", que insta a los alcaldes a entregar a las familias un documento a nombre del niño en el momento de la declaración de nacimiento en el registro civil.

"Nunca es demasiado pronto para descubrir los libros", afirmó la ministra Rachida Dati en el comunicado.

En las últimas décadas, los editores han desarrollado el sector de libros de estimulación para los más pequeños, lanzando libros sonoros, táctiles, etc.

